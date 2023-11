Zsa Zsa, Lorna pinuri sa pagmamahal kina Dolphy, Daboy

Mananatili sa puso ng maraming Pinoy sina Dolphy, Rudy Fernandez.

Hindi nga kinalimutan nina Zsa Zsa Padilla, Lorna Tolentino ang dalawang haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino nitong araw ng mga patay.

Sa mga ganitong pagkakataon nga, asahan mo ang pagbibigay pugay, pagmamahal ng dalawang aktres sa mga lalaking bumihag sa kanilang mga puso.

“Thanks to those who passed by to say prayers, lit candles and gave flowers,” sabi ni Zsa Zsa sa puntod ni Comedy King.

“Always and forever,” mensahe naman ni Lorna kay Rudy, na may kasama pang puso at prayer.

Puring-puri nga ang mga fan kina Zsa Zsa at Lorna, na kahit matagal nang nawala sina Daboy at Pidol, hindi pa rin nila ito kinakalimutan sa mga ganitong pagkakataon.

May ibang babae nga raw kasi, na kapag nakahanap na ng bagong partner, kinakalimutan na ang mga pumanaw na mahal nila, o naging bahagi ng puso nila.

Sina Lorna, Zsa Zsa, hinding-hindi nga nakakalimot, at mananatili na rin talagang nakatatak sa mga puso nila sina Daboy at Pidol, kahit maging masaya pa sila sa buhay na meron sila ngayon.

(Dondon Sermino)