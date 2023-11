University of Makati palaban sa mga liga

ISA ang University of Makati na halos lahat ng liga kasali dahil na rin sa mgandang suporta ng eskuwelahan at ng kanilang beteranong coach na si Vis Valencia.

Marami na ring hinawakan na team si coach Vis at maganda lahat ang naging resulta.

Nakasama ng inyong lingkod si coach Vis bilang coach din sa AMA University.

Isa ito sa masasabi kong kaibigan ko sa loob at labas ng basketball court.

Kasalukuyang naglalaro ang University of Makati sa NAASCU Season 21.

Isa ito sa ikinokonsindera na team to beat ngayong Season 21 kahit na puro bago at bata ang kanyang mga manlalaro, kaya abanagan natin ang mga susunod na ganap para sa UMAK.

***

Binabati ko ang mga AMA University players na nanalo bilang SK Chairman na si 3-point leader sa PSL 21U na si Anjo Gerongan ng Bulacan, ang SK Kagawad na si Ado Cruz ng Kamuning at Cymond Santos ng Makati.

Sigurado ang galing na ipinapakita nila sa loob ng court at talino sa pag-aaral bilang mga honor student ay maipapatupad nila sa bagong hamon ng buhay bilang public servant.

***

Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at tumulong sa aking birthday celebration with a cause na namigay po kami sa mga street children kasama ang aking mga anak na sina Kean, Kieffer Andre, Krizzle at aking asawa na si Anne.

Salamat din sa mga AMA parents na Yambao, Camay, Baclig, Romero, Ceniza, Sarmiento, Ibo, Llego at Cruz Family, pati ang KEANZEL Basketball Family at Food Alert Philippines.

Nawa ay ang Panginoon na ang bahala na sumukli sa inyong mga kabutihan.

***

Abangan ang mga ganap sa Mandaluyong Microsmith MPBL Juniors team sa 14U, 16U at 18U na may pa-tryout para sa next season kung san marami ang mga pagbabago.

I-check ang Mandaluyong Microsmith 2.0 sa Facebook page nila.