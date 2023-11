ARESTADO ang dalawang pedicab driver matapos silang mabitag sa ikinasang buy-bust operation laban sa kanila sa Navotas City noong Miyerkoles.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Enrico Ambrocio, 50-anyos, ng Los Marites St., Barangay San Jose at Robin Nastor, 21-anyos at residente ng Perez St., Barangay Tonsuya, Malabon City.

Ayon kay P/SSg. Ramir Ramirez, naglatag ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) sa kahabaan ng Kanduli St. sa Barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas City bandang alas-10:59 nang gabi nang makumpirma ng mga awtoridad ang impormasyon na kapwa nagtutulak ng droga ang mga ito habang nagtatrabaho bilang padyak driver.

Tulad nilang mga pedicab driver ang mga parokyano ng dalawa, ayon pa kay Ramirez.

Isa sa mga pulis ang nagpanggap na buyer at umiskor ng P1,000 halaga ng shabu sa mga suspek at nang magka-a­butan ng pera at droga ay doon na sila dinampot ng mga pulis.

Nasamsam sa mga suspek ang 15 gramo ng shabu na may market price na P102.000.

(Orly Barcala)