Sana ‘di gayahin ng mga bata: Moira pinuri sa pagmumura

Kaloka ang reaksyon ng mga netizen sa ‘pagmumura’ ni Moira dela Torre, ha!

Sabi nga nila, ito raw `yung mura na masarap sa tenga.

Na kahit minura ka na, parang masaya ka pa.

Feeling nila, parang may basbas din daw ni Lord ang pagmumura na `yon ni Moira sa social media, tulad ng TikTok, Instagram. Naku naman, huwag sanang gamitin ang pangalan ni Lord, ha!

“Ang sarap sa tenga magmura ni Moira. Sarap ulit-ulitin.”

“Ang mura ni Moira lang ang hindi masakit sa atay ha!”

“Ganito pala dating kapag nagmura ang mabait mong kaibigan.”

“Ang sarap naman, ang lamig sa tenga ng mura mo Moira.”

“Parang anghel ang nagmura oh!”

“Ang lambot naman ng mura mo.”

“Kahit murahin ako ni Moira, matatanggap ko.”

“Murahin mo lang ako Moira, ako na ang bahalang magmahal.”

Well, siyempre naman, hindi lang basta-basta mura `yon, kundi mura na hango sa linya ng kanta ni JK Labajo, di ba?

Na sa dulo nga ng video, makikita si JK na sumisigaw rin. Bongga.

Feeling tuloy ng mga fan, may nilulutong collab sina Moira at JK. At sure nga sila, super wagi agad `yon sa mga mahihilig sa musika.

Pero teka lang, sana naman ay huwag mapanood ng mga bata ang TikTok, Instagram post na `yon ni Moira. Kahit na sabihin pang masarap sa tenga, iba pa rin kapag narinig mo na ginaya siya ng mga bata, di ba?

So please lang, ma-restrict sana ang mga ganung kantahan, linyahan sa mga social media, na nabubuksan ng mga bata.

(Dondon Sermino)