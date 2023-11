Binati ni dating Pangulo at incumbent House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mataas na trust rating na nakuha nito.

“I would like to congratulate House Speaker and Lakas President Martin Romualdez on the recent OCTA Research Report reflecting a +6% increase in Trust Rating to 60%,” ani Arroyo sa isang pahayag na inilabas nitong Huwebes.

Batay sa third quarter survey ng OCTA Research na isinagawa mula Setyembre 30 hanggang Oktobre 4, nakakuha si Romualdez ng 60% trust rating at 61% performance rating parehong tumaas ng 6% kumpara sa survey noong Hulyo.

Nauna rito ay sinabi ng maraming kongresista na ang mataas na rating ng Speaker ay bunga ng kasipagan at dedikasyon nito sa trabaho.

Matatandaang nagkaroon ng hidwaan ang kampo nina Romualdez at Arroyo matapos tanggalin ang huli bilang Senior Deputy Speake­r ng Kamara de Representantes.

(Billy Begas)