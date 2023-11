ITINANGHAL ang Pinay guro na ito bilang isa sa mga scholarship recipient ng Nobel Prize Teacher Summit na ginanap sa Stockholm, Sweden.

Siya si Dr. Rochelle Papasin mula sa Philippine Science High School-Minda­nao Campus.

Ang naturang summit ay isang international teacher conference na inorganisa ng Swedish Institute na nag-aalok ng 25 scholarship sa iba’t ibang mga guro sa mundo.

Ilan sa mga ito ay mula sa Peru, Georgia, Uganda, Bolivia, Ukraine at iba pang bansa.

Bukod dito, ang mga speaker sa nasabing teacher summit ay mga natatanging Nobel Prize laureate, scientist, activist at mga educator.

“Husay Pisay Mentor. Kudos Dr. Rochelle Papasin. We are so proud of you!” pagbati ng Pisay sa kanilang FB post.

Talaga namang Philippine representative sa husay at galing ang guro na ito!

(Moises Caleon)