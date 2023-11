Pinagmalaking binuhay mundo ng pelikula: Daniel ‘di insecure sa tagumpay ni Kathryn

Ang bonggang boyfriend ni Daniel Padilla, ha! Hinahayaan niya talagang mag-shine si Kathryn Bernardo.

Wala siyang insecurities sa katawan o inggit sa patuloy na pag-angat ng career ng girlfriend.

Kuwento ni DJ, “Binuhay na naman niya ang mundo ng pelikula. walang ibang gagawa nun, ang nobya ko lang, si Kathryn lang, saludo lang tayo sa kanya.”

Proud na proud siya sa natamong success ng latest movie ng kasintahan. More than 100 million na ang kinita nito at still counting kasi palabas pa rin ito sa ilang sinehan abroad.

Inamin din ng aktor na kasama siya ng girlfriend habang pinag-aaralan pa lang nito ang script ng ‘A Very Good Girl’. Marami raw siyang inputs/suggestions sa ilang eksenang ginawa ni Kath, pero hindi na niya dinetalye kung ano-ano ang mga iyon.

Kaya nang napanood niya ang pelikula ay mas lalo siyang napahanga sa nobya niya.

Hindi naka-attend si DJ sa premiere night ng Kathryn- Dolly de Leon movie dahil nasa Spain pa ang aktor for an endorsement shoot.

Medyo matatagalan pa ang inaabangang reunion movie nila ni Kathryn dahil may 3 pang pelikulang gagawin si Daniel at maging ang aktres ay may gagawin pang period movie about comfort women.

Sasabikin muna nila ang KathNiel fans na atat na atat sa ‘After Forever’ movie under Cathy Garcia-Sampana.

Hoping ang fans na sana kumita rin sa takilya ang mga pelikulang ginagawa at gagawin pa ni DJ.

Well sana nga.

(Ogie Narvaez Rodriguez)