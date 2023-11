Nakatakdang pag-usapan nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang isyu sa West Philippine Sea at Official Development Assistance (ODA) o pautang para sa Pilipinas.

Si Kishida ay nakatakdang duma­ting sa Pilipinas para sa dalawang araw na official visit simula ngayong Biyernes hanggang Sabado (November 3-4).

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), magkakaroon ng bilateral meeting ang Pangulo at PM Kishida sa Malacañang kung saan tatalakayin ang mga mahahalagang isyu gaya ng sitwasyon sa West Philippine Sea, trade and investment, at ODA.

Mainit ang isyu sa West Phililpine Sea dahil sa mga ginagawang aksiyon ng China laban sa mga barko ng Phi­lippine Coast Guard at iba pang dayuhang barko na may interes sa mga teritoryo sa lugar.

Matatandaang bumisita si Pangulong Marcos sa Japan noong Pebrero kung saan nakapag-uwi ito ng $13 bilyong halaga ng mga kasunduan na inaasahang magpapalakas sa kabuhayan ng bansa at maraming hanapbuhay para sa mga Pilipino.

(Aileen Taliping)