Patayan kung patayan! Rice Vanguards coach Jerson Cabiltes dehins pakakawalan MPBL korona

BUO ang paniniwala ni Nueva Ecija coach Jerson Cabiltes na bitbit ng nagtatanggol na kampeon Rice Vanguards ang lakas sa krusyal na huling dalawang laro ng best-of-three semifinals ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Northern Division semifinals kontra San Juan lalo na sa krusyal na Game 2 na gaganapin sa homecourt nito sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City ngayong Biyernes.

Una munang magsasagupa ang Pampanga na pilit patatalsikin ang Caloocan sa ganap na alas-6 ng gabi, bago sundan ng inaasahang muling magiging magting at pisikal na sagupaan sa pagitan ng dating kampeon na San Juan at kasalukuyang may bitbit sa korona na Nueva Ecija sa ganap na alas-8 ng gabi.

Aminado man na nasa kanila ang pressure, sinabi ng multi-titled mentor na si Cabiltes na gagawin nila itong motibasyon pati ang nalasap na kabiguan sa Game 1 ng serye matapos maungusan ng katapat na San Juan, 86-82, na ginanap sa Bren Guiao Convention Center.sa Pampanga.

“We remain, and still had a title to defend, that remains our motivation and we had the huge inspirations from our supporters that is the Nueva Ecijanos, that serves as our additional force,” sabi ni Cabiltes.

(Lito Oredo)