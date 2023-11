Pasabog si ‘Cherry Bomb’! Sisi Rondina, Choco Mucho pinabagsak Galeries Tower

Mga laro Sabado: (PhilSports)

2:00pm — Farm Fresh vs Cignal

4:00pm — PLDT vs GerFlor

6:00pm — Petro Gazz vs Chery Tiggo

KINAPITAN ng Choco Mucho Flying Titans si Sisi Rondina upang walisin ang Galeries Tower Highrisers, 25-21, 25-16, 25-20, sa second game ng Premier Volleyball League second All-Filipino Conference eliminations sa Sta. Rosa, Laguna nitong Huwebes ng gabi.

Tumikada si high flying Rondina ng 16 points mula sa 13 attacks, dalawang blocks at isang service ace sapat upang akbayan ang Choco Mucho sa panalo at ilista ang 3-1 karta.

Sumiksik ang Flying Titans sa no. 3 spot ng team standings.

Ipinaramdam agad ng Flying Titans ang kanilang lakas nang ilipad ang panalo sa unang dalawang set.

Nakalamang ang Galeries ng dalawa sa third set 10-8 pero pumalo ang Flying Titans ng 4-2 run kasama ang back-to-back kills ni Rondina para itabla ang iskor sa 12-all.

Pagkatapos ng timeout ay muling uminit ang laro ng Flying Titans kaya naman umalagwa sila sa iskor at kunin ang mahalagang panalo sa event na inorganisa ng Sports Vision.

Sunod na makakalaban ng Flying Titans ang NXLed sa Martes sa PhilSports sa Pasig City.

(Elech Dawa)