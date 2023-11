PANIS bawat katapat! Paulo Bersamina solo sa tuktok

NASOLO ni International Master Paulo Bersamina ang tuktok matapos nitong pisakin si IM Daniel Quizon sa round 4 ng 3rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament na nilaro sa Ayala Malls, Manila Bay sa Diosdado Macapagal Boulevard, Paranaque City kahapon.

Tangan ang malinis na 12 puntos, makakalaban ni Olympiad veteran Bersamina si IM Ronald Bancod sa fifth round, ipinatutupad ang nine rounds Swiss System, tatlong puntos ang iskor sa mananalo, isang puntos sa tabla habang zero sa talo.

Magkasalo sa no. 2 spot sina Bancod at FM Mark Jay Bacojo tangan ang tig-10 points, habang walo ang nagsiksikan sa pang-apat na pwesto na kinabibilangan ni Quizon.

May siyam na puntos si Quizon, kasalo niya sina FM Noel Dela Cruz, Carlo Magno Rosaupan, Kim Kenneth Santos, Sherwin Tiu, Adrian Dela cruz, IM Barlo Nadera, WIM Marie Antoinette San Diego at Antonio Chavez, Jr.

Sunod na makakalaban ni Quizon si Bacojo, katapat ni Tiu si A. Dela cruz habang magkaharap sina N. Dela Cruz at Rosaupan.

(Elech Dawa)