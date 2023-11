Pagbibigay ng importansya sa kaligtasan ng bawat Pilipino habang Undas

Isang mahalagang okasyon ang Undas kada taon kung kailan taimtim nating inaalala at nagbibigay-pugay tayo sa ating mga yumaong mga mahal sa buhay. Sa okasyong ito, mahalagang paalalahanan din natin ang ating mga kababayan na maging mas maingat sa pangangalaga ng kanilang mga sarili at pamilya.

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, ipinaaalala ko na ingatan din ang ating kalusugan habang kapiling ang ating mga mahal sa buhay. Alagaan natin ang ating kalusugan para maproteksyunan ang ating pamilya at ang buong komunidad. Tandaan natin na ang maayos na kalusugan ay katumbas ng isang ligtas na buhay para sa bawat Pilipino.

Umaapela tayo sa ating mga law enforcers na tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino, lalo na sa mga simbahan, sementeryo, mga terminal at iba pang lugar na maraming tao. Ang tamang koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan, pulisya, at mga kinauukulan ay magdadala ng isang maayos at ligtas na paggunita sa Undas bilang sagradong tradisyon habang inaalala natin ang ating mga yumaong mahal sa buhay.

Sa okasyong ito, marapat na ipakita rin natin ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Huwag nating kalimutan ang ating malasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga may kapansanan, mga matatanda, at mga bata, na nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iingat at proteksyon.

Hinihikayat ko ang bawat isa sa atin na maging responsable at disiplinado sa mga pampublikong lugar tulad ng sementeryo at pati na rin sa mga pasyalan kung saan nagtitipun-tipon ang mga pamilya. Gawin nating maayos at mapayapa ang araw na ito bilang respeto sa sagradong okasyon at pagbibigay paggalang sa ating mga yumao.

Samantala, nitong nakaraang linggo, nagpatuloy tayo sa pagbibigay ng suporta sa ating mga kababayan na nakakaranas ng iba’t ibang pagsubok upang matulungan silang makabangon.

Tinulungan natin ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho, tulad ng 84 mula sa Batangas City, kasama si Brgy. Captain Emma Tumambing; at 1,049 mula sa mga munisipalidad ng Duero, Loboc, Carmen, Batuan, Garcia Hernandez, Guindulman, Alicia, Anda at Mabini sa Bohol kasama sina Congresswoman Lexie Tutor, Duero Mayor Al Taculad, Loboc Mayor Raymond Jala, Guindulman Mayor Ben Balo, at Garcia Hernandez Mayor Filadelfo Jess Baja. Bukod sa ating ibinigay na pagkain, damit, iilang sapatos at mga bola, kwalipikado rin ang mga benepisyaryo sa pansamantalang trabaho mula sa Department of Labor and Employment.

Nabigyan din natin ng kaparehas na tulong ang ilang maliliit na negosyante, tulad ng 54 mula sa Bangar at 124 mula sa Luna, La Union; at 43 mula sa Brgy. 21-C sa Davao City, na nabiktima noon ng sunog. Bukod sa ating naipagkaloob na tulong ay nakatanggap din sila ng livelihood kits mula sa programa ng Department of Trade and Industry na ating isinulong noon.

Noong ika-30 ng Oktubre, ginanap naman ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Kasama tayo sa milyun-milyong Pilipino na nagpunta sa mga presinto para bumoto. Binabati po natin ang lahat ng mga nanalo sa eleksyong ito at hinihikayat natin silang lahat na pagsilbihang mabuti ang kanilang mga nasasakupan nang may buong katapatan, malasakit at pagmamahal sa kapwa Pilipino.

Laging tandaan, unahin ninyo dapat ang interes ng tao, interes ng bayan. Lagi naman tayong handang sumuporta sa ating barangay at SK officials sa ating kapasidad bilang senador, at sa abot ng ating makakaya.

Sa huli, hinihimok ko ang lahat na magkaisa para sa isang ligtas at mapayapang paggunita sa Undas. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagiging responsable at pakikiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan sa ating mga komunidad.