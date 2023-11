Ang sunod-sunod na bagyo at kalamidad ang nakikitang dahilan ng pagtaas ng insidente ng kahirapan sa bansa.

Ito ang inihayag ng National Economic and Development Autho­rity (NEDA) bilang tugon sa inilabas na survey ng Social Weather Stations (SWS) na halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ay itinuturing na sila ay mahirap sa huling quarter ng taon.

Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang SWS survey ay ginawa pagkatapos ng sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa kaya naapektuhan ang presyo ng mga bilihin na nagpahirap sa mga Pilipino.

“We note that the SWS September survey was conducted after a series of typhoons hit the country, which has also affected food price­s and directly impacted families who lacked the means to cope with the increase in proces,” ani Balisacan

Sa kabila ng inilabas na survey, sinabi ng kalihim na nananatiling nakatuon ang gobyerno sa target na mabawasan ang insidente ng kahirapan ng 9% hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028.

Gagawin aniya ito sa pamamagitan ng iba’t ibang estratehiya, kabilang na rito ang short term at mga pangmatagalang hakbang, gaya ng food stamp program, pag-aalis ng pass through fees sa mga sasakyang nagdadala ng mga pagkain, pamimigay ng tulong pinansiyal sa mga magsasaka at mga pinakamahihirap na indibiduwal.

(Aileen Taliping)