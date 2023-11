Napanaginipan ang dating boss

Ano po kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko kung saan nakita ko ang aking dating boss na kinakausap daw ako? Hindi ko na matandaan kung ano pero parang eksena sa opisna namin noon. Pero natandaan ko na parang may pinagtalunan daw kami ng old boss ko na ito. Wala na ako sa company niya at nagtatrabaho na sa ibang lugar, pero parang hindi ko pa rin makalimutan ang experience ko sa kanila noon.

Saisai

Ang mga dating boss sa panaginip ay indikasyon na seryoso ka sa pagsunod ng mga rules at regulation sa buhay mo.

Pwede rin itong maging paalala ng ‘back to basics’ ng paggawa ng iyong trabaho o kaya naman ay pag-handle mo ng sitwasyon sa iyong buhay.

Maaari itong magbigay sa iyo ng paalala o kaya naman ay gabay tungkol sa mga pagbabago sa iyong buhay at maging direksyon sa path o career track na gusto mong marating.

Depende kung nakakasundo mo ang iyong old boss, isang maganda o helpful na panaginip ito para sa iyo. Kapag may magandang sinabi sa iyo ang boss mo sa panaginip, isa itong senyales na merong promotion, dagdag na sweldo, o kaya naman ay magandang parating pa sa buhay mo.

Pero, kung nakita mo sa iyong panaginip na hindi kayo nagkasundo ng boss mo o mayroon kayong pinagtalunan, isa itong warning sign tungkol sa current job o kasalukuyang company kung saan ka nagtatrabaho.

Sinasabi ng panaginip mong ito na mauulit at mauulit ang mga nangyari noon kung hindi mo iniba ang pamamaraan o diskarte mo sa trabaho.

Kapag naman napanaginipan mo ang old boss mo sa panahong katatapos mo lang ng isang malaking project, siansabi nito na masyado kang maraming stress sa current job mo at warning dream din ito na nagsasabing dapat kang mag-focus sa iyong current na trabaho.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email saabantedreamcatchers@gmail.com