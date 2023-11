Michelle Top 2 sa ‘Voice for Change’ ng Miss U

Nasa California, USA na ang pambato ng Pilipinas sa 72nd Miss Universe na si Michelle Dee.

Hindi lang ang mga Pinoy ang excited kay Michelle, pati iba ring mga lahi dahil nakikita raw nila sa dalaga sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at Miss Universe 2018 Catriona Gray na very hands on sa pagsali sa Miss Universe.

Naging pasabog nga ang entry ni Michelle sa ‘Hello, Universe’ challenge kung saan pinakita niya ang breathtaking tourist spots ng Pilipinas na nagtapos sa MOA Globe na naka-play sa globe LED ang ‘Hello, Universe’ logo.

At siyempre sinigaw rin niya ang famous line ni Miss Universe owner na si Khun Anne Jakkaphong Jakrajutatip, ang “Hello, Universe!”

Sa sobrang bongga nga ay ginamit pa ito ng Miss Universe bilang thumbnail sa kanilang website.

Maliban pa riyan ay nasa Top 2 din si Michelle sa ‘Voice for Change’ video contest.

Nangunguna ang pambato ng Nicaragua na si Sheynnis Palacios na may 76,756 votes at sumunod nga si Michelle with 52,238 votes habang dikit sa kanya si Miss Universe Thailand Anntonia Porsild na may 50,777 votes.

Pasok din sa Top 6 sina Albania (4th), Chile (5th), at Dominican Republic (6th).

Damang-dama na nga ang Miss Universe fever sa Pilipinas dahil nga sa bonggang pre-arrival performance ni Michelle.

Mapapanood ang 72nd Miss Universe sa ABS-CBN platforms sa November 19 ng umaga.

Yay!

(Byx Almacen)