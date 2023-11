Mga Pinoy celebrity nagpakabog sa black carpet

Hindi nagpakabog ang bawat celebrity stars sa muling pagbubukas ng Opulence Halloween Ball.

Pinangunahan ni Mond Gutierrez, ang co-producer ng ball ang black carpet sa Marquis Events Place sa Taguig.

Suot ni Mond ay golden armor na idinisenyo ni Bonito Penaranda.

Bilang support, maging ang kanyang mga magulang na sina Anabelle Rama at Eddie Gutierrez ay rumampa rin sa black carpet.

Maging ang Fashion designer na si Rajo Laurel ay bonggang bongga sa kanyang sariling version ng God of Love, Cupid.

Hot na hot naman ang celebrity couples na si KC Montero at Stephanie Dods, at Aubrey Miles at Troy Montero.

Present din sa event ang Beauty queen-actress na si Kylie Verzosa sa kanyang Aquarius inspired gown.

Si Chie Filomeno naman ay mala-modern version ng Medusa.

Habang sina James Reid at Issa Pressman ay sweet na sweet din sa kanilang Hades at Persephone costume, ang god at goddess ng Underworld.

Nag-ala Greek goddess din ng snow Khione si Max Collins.

Si Solenn Heussaff naman ay pak na pak sa kanyang costume bilang Cassiopea ng Encantandia.

Habang si Vice Ganda ay nagpakabog din sa kanyang Greek goddess gown bilang soul Psyche.

(Natalia Antonio)