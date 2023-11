PATAY ang mag-asawang biyenan ng nanalong kapitan ng barangay matapos pasukin ng natalong kandidato sa pagka-kagawad at kapatid nito ang bahay ng mga ito at pagbabarilin sa bayan ng Kibawe, Bukidnon ilang oras makaraang idaos ang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Ayon sa mga awtoridad, tadtad ng mga tama ng bala sa katawan ang mga biktima na sina Mario Fabian, 66-anyos at asawang­ si Carmelita, 63-anyos, mga residente ng Purok 2 ng nasabing barangay.

Sa ulat, target umano ng mga suspek na sina Roselito Tecson, talunang barangay kagawad at kapa­tid nitong si Cesar, na gantihan at patayin ang nanalong punong barangay na si Jenelyn Tecson-Fabian at asawa nito nang pasukin nila ang nasabing bahay bandang alas-11:45 nang gabi noong Lunes.

Gayunman, wala sa bahay ang mag-asawang pakay at ang inabutan nila sa lugar ay ang dalawang matanda kaya doon ibinunton ng mga suspek ang kanilang galit at pinagbabaril ang mga ito saka tumakas.

Lumalabas sa ulat na dating barangay tanod si Roselito na tumakbong kagawad at inasahan nitong isasama siya sa grupo ni Fabian na kanya ring kamag-anak.

Nagalit ito nang hindi siya isinama ni Fabian sa kanyang partido tumakbo na lang siya bilang independent candidate.

Mas lalong tumindi ang galit ng suspek nang matalo sa eleksiyon kaya kinuntsaba niya ang kanyang kapatid para sugurin ang bahay nina Fabian upang gumanti.

Patuloy ang manhunt operation ng pulisya para madakip ang magkapatid.

(Edwin Balasa)