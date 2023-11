Sinimulan ng Manila Electric Company (Meralco) ang competitive bidding ng 1,800 megawatts (MW) ng power supply requirement para sa susunod na taon.

Sa isang statement, sinabi ng Meralco na sinimulan na nila ang competitive selection process (CSP) para sa kailangan nilang supply ng kuryente at distribution utility upang matapatan ang lumalaking demand ng kanilang customer.

Ang paglarga ng CSP ng Meralco ay bunsod ng desisyon ng Energy Regulatory Commission na tapusin na ang power supply agreements ng Excellent Energy at Masinloc Powe­r Partners.

“This CSP is meant to replace the capacity covered by Meralco’s 2021 PSAs with Excellent Energy Resources Inc. and Masinloc Power Partners Co. Ltd. which were terminated earlier this year,” ayon sa Meralco.

“The Energy Regulatory Commission approved the termination of contracts just last month,” dugtong pa nila.

Nauna rito ay nag-isyu ang Department of Energy ng Certificate of Conformity sa Terms of Reference para sa 15-year contract ng 1800-MW base­load requirement ng Meralco simula December 2024.