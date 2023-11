UMAPELA ng tulong ang pamilya ng isang mangingisda na dinukot umano ng anim na armadong suspek na pinaniniwalaang mga miyembro ng teroristang grupo ng New People’s Army (NPA) sa Infanta, Quezon.

Ayon sa ulat, nangyari ang pagdukot sa biktimang si Noel Velasco, 36-anyos kasama ang pinsan na si Jojo Adoba sa Barangay Magsaysay sa bayan ng Infanta noong Oktubre 9 at hanggang ngayon ay wala pa silang

impormasyon sa kalagayan nito.

Sinabi ni Adoba na mangingisda sana sila ng biktima nang harangin at tangayin sila ng mga suspek na kinabibilangan ng limang lalaki at isang babae na kinilalang sina Ka Boyong, leader umano ng grupo, alyas ‘Bulag’, ‘Banene’, ‘Kim’, ‘John’ at ‘Manilyn’.

Dinala umano sila ng grupo sa hindi niya matukoy na lugar at magkahiwalay na kinustodiya. Kalaunan ay pinakawalan umano siya ng grupo pero patuloy na binihag si Velasco.

Hindi umano niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang pinsan na hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi sa bahay.

(Ronilo Dagos)