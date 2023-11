Jhong isinuot ang wig ng anak: Celebrity babies katuwa sa mga costume

Naglabasan na ang mga Pinoy star babies ngayong Halloween para ibida ang kanilang costumse na inspired sa mga character sa iba’t ibang movie, series, at iba pa.

Sa latest Instagram posts ng mga Pinoy celebrity ay ibinahagi ng ‘It’s Showtime’ host na si Jhong Hilario ang anak na si Sarina na naka-costume ng Snow White, at may inaabot pang mansanas sa larawan.

Pero hindi pasado sa bata ang wig na pilit isinusuot sa kanya kaya naman tinatanggal nito at paulit-ulit nitong sinasabi na, “Itapon ‘yan,” na aliw talaga.

Ang ending, si Jhong na lang ang nagsuot ng wig na mapapanood sa video.

Spiderman inspired naman ang suot ng isa sa kambal ni Korina Sanchez na si Pepe Roxas na ipinoste ng TV host sa kanyang IG. Naka-pose pa bata sa larawan na animo’y totoong karakter sa Hollywood movie.

Binuhay muli ni Iza Calzado sa kanyang baby na si Deia Amihan ang character niya bilang Darna sa series na pinagbidahan ni Jane de Leon sa ABS-CBN.

Masisilip sa IG ni Iza ang halos parehong costume na isinuot niya sa serye, at ang outfit ng bata.

Bentang- benta sa mga netizen ang kakyutan ng baby sa costume nito na tinerhunan ni Iza ng kanyang poster pic mula sa natapos na project.

Ginawa namang gulay ni Angeline ang baby niyang si Sylvio na sinuotan ng broccoli costume, at sinabayan nila ng kanyang dyowa ng veggie costumes din.

Si Angeline na isang carrot at si Nonrev na suot naman ay eggplant costume.

Sa California nag-Halloween ang pamilya ni Angeline at first time nilang tatlo na mag-trick or treat doon. (Rey Pumaloy)