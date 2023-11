Jessica pinarangalan ng mga Pinoy sa US

Bukod sa tagumpay sa rating, patuloy na humahamig ng papuri, award ang broadcast journalist na si Jessica Soho, ha!

Heto nga at pinarangalan na naman siya ng prestigious Global Awards for Journalism sa 13th Annual The Outstanding Filipino Awards (TOFA) 2023, na ginanap sa Downtown Los Angeles, California noong October 27.

Si Jessica nga ang binansagang Philippines’ most trusted and most awarded broadcast journalist, dahil sa kanyang remarkable contributions to the worldwide Filipino media industry.

Kilala siya sa kanyang mga hard-hitting investigative reporting and her commitment sa tapat na paglalahad ng kuwento ng mga ordinaryong Pinoy.

Kaya sa loob ng halos apat na dekada, malaki na ang marka niya sa mga Pinoy, sa pamamagitan ng kanyang award-winning show, ang ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’.

“By honoring me with this award, your organization also recognizes the work we do in the media, in Philippine journalism. Thank you. Maraming, maraming salamat po. I promise that for as long as I can, I will do my best to tell the story of our country and of our people. And never doubt the promise of stories to inspire, give hope, and change lives,” pahayag ni Jessica.

Nakasama ni Jessica sa parangal sina Atty. Leni Robredo, Chief Justice Alexander Gesmundo, Miss Universe 2022 R’Bonney Gabriel, the creative team behind Broadway’s ‘Here Lies Love’, at si May Parsons, ang unang Pinay na nag-administer ng COVID-19 vaccine sa United Kingdom.

Si Boy Abunda ang nag-host ng event na `yon.

(Dondon Sermino)