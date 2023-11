Itinulak ng isang lady solon ang agarang pag-apruba ng panukala upang ma­ging traffic violation ang hindi pagbabayad ng toll fee at pagpapatupad ng automated cashless toll collection.

Sa House Bill 8161 na inihain ni House Deputy Minority Leade­r Bernadette Herrera ang kikitain mula sa mga multa ay gagamitin para maging ligtas ang mga kalsada sa mga tollway.

“By making non-payment of toll fees a traffic violation, we are sending a clear message that traffic rules must be followed. This is a fundamental step in ensuring the safety of our tollways,” sabi ni Herrera.

Sa ilalim ng panukala, P1,000 at isang buwang suspensyon ng lisensiya sa pagmamaneho ang parusa sa unang paglabag. Mul­tang P2,000 at tatlong buwang suspensyon naman sa ikalawang paglabag.

Sa ikatlong paglabag ang parusa ay P5,000 multa at anim na buwang suspensyon ng lisensya. Magiging isang taon naman ang suspensiyon ng lisensiya kung muling lalabag.

(Billy Begas)