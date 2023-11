Masayang ibinalita ni Ako Bicol party-list Rep. Zaldy Co na nalalapit na ang isang hot air balloon ride kung saan matatanaw ang Mayon at Pacific Ocean.

Sa pamamagitan ito ng Bicol Loco Festival!

“Excited ka na rin ba para dito?” ani Co sa kanyang FB post.

“Comment down below to share your thoughts, and together, let’s make this Festival a success!” dagdag pa niya

Na-excite naman ang mga netizen na makasakay dito:

“Very much excited here!!! Go Bicol!!!!”

“Maging yearly festival para makaattract ng tourists. Dapat may viewdeck din to take good photos.”

“Kakaexcite talaga. Dadayuin namin to!”

(Issa Santiago)