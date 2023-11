Hinay-hinay lang kay Tinyente! Ginebra hindi pupuwersahin balik sa court ni LA Tenorio

SA December 3 pa inaasahang muling makakapaglaro ang Tinyente ng Ginebra na si LA Tenorio.

Sa araw na ‘yun ay dadayo ng PhilSports Arena ang Gin Kings para harapin ang Terrafirma.

“LA will join us probably in December, that’s his target,” balita ni coach Tim Cone sa Power & Play ni Noli Eala.

March pa huling naglaro si Tenorio hanggang sabihin ng 39-year-old guard na may stage 3 colon cancer siya.

Matapos ang ilang buwang gamutan, ipinaalam din niyang cancer free na siya at nakasama sa coaching staff ng Gilas Pilipinas na nag-gold sa 19th Asian Games noong isang buwan.

“He’s there every day in practice, working as a full time player, but at this point his doctors just want to see how his body reacts,” dagdag ni Cone.

“Our target is for him to get back into lineup is December third.”

Idedepensa ng Ginebra ang Commissioner’s Cup crowna hindi si Justin Brownlee ang import kundi si Tony Bishop.

Hindi pa lumalabas ang desisyon ng FIBA hinggil sa banned substance na nakita sa resident import ng Gins.

Habang wala pa si Tenorio, tulong-tulong sa backcourt sina Scottie Thompson, Stanley Pringle, Nards Pinto at bagong saltang si Maverick Ahanmisi.

(Vladi Eduarte)