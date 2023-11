Hanap talaga ang sapakan! Manny ‘Pacman’ Pacquiao kakasahan ‘knockout puncher’

SA edad na 44-anyos ay hindi pa rin nawawala ang kagustuhang sumabak sa mas mataas na kalidad ng upakan ang nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao na maluwag sa kaloobang makasagupa ang undefeated at knockout puncher na si Gervonta “Tank” Davis sa hinaharap.

Buong tapang na sinagot ng future international boxing Hall of Famer ang katanungan ng posibilidad na makaharap nito ang World Boxing Association (WBA) lightweight titlist sakaling umakyat ito sa kategorya nitong welterweight division.

“Davis is a good fighter, a good fighter, [but] If he wants [to] and comes up to 147, then we can fight. 145, maybe,” pahayag ni Pacquiao sa panayam ng FightHub TV nang bumisita ito sa Riyadh, Saudi Arabia matapos dumalo sa isang imbitasyon.

“It’s not a problem for me, I’m an experienced fighter.”

Huling beses sumabak sa professional bout ang tubong Kibawe, Bukidnon at ipinagmamalaki ng General Santos City laban kay Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba noong Agosto 21, 2021 na nagresulta sa 12-round unanimous decision pabor sa 2008 Beijing Olympics bronze medalist para sa WBA (Super) 147-pound belt.

Simula nito ay inanunsyo na ni Pacquiao ang kanyang pagreretiro upang tumutok sa pinakamataas na pwesto sa politika, subalit muling hindi pinalad sa 2022 Presidential Elections.

Muling nagbalik sa salpukan si Pacman nang sumabak ito sa exhibition match noong Disyembre 11, 2022 kontra kay South Korean fighter DK Yoo sa Korea International Exhibition Center na nagtapos sa unanimous decision sa kanilang six round bout.

Nakahanda ring hunarap si Manny sa isa pang exhibition match kontra kay Muay Thai at Kickboxing icon Sombat “Buakaw” Banchamek ng Thailand sa Enero 2024.

Kinumpirma rin ni Pacquiao ang nilulutong rematch kay dating undefeated at retired future Hall of Famer Floyd “Money” Mayweather, Jr. na planong itulak sa Disyembre sa Tokyo, Japan, gayundin ang matinding pagnanais na madala ang bandila ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics na umaasang mapagbibigyan ng International Olympic Committee (IOC) na luwagan ang Universality Places.

(Gerard Arce)