Empoy ‘niluhuran’ ni Ruru

Ang bongga ni Empoy Marquez. Imagine, lumapit at medyo lumuhod si Ruru Madrid sa kanya, dahil sa utang na loob.

Eh kasi nga, si Empoy, bidang-bida na rin sa pelikula, at kumita ang tandem nila ni Alessandra de Rossi, ‘di ba?

Pero heto nga, pumayag siyang maging isa sa mga sidekick ni Ruru sa ‘Black Rider’ ng GMA-7.

“Si Ruru, one of my good friends ‘yan. Nagkasama kami sa mga gathering noon. At hinintay talaga namin na magkasama kami sa isang project, at heto na nga ‘yon.

“Kaya naman ako pumayag mag-sidekick, si Ruru malakas kasi sa akin!” sabi ni Empoy.

At ‘yun nga, lumapit si Ruru kay Empoy, kinamayan, niyakap, at medyo lumuhod ito sa kanya. Antg bongga, ‘di ba?

Imagine, ang ginu-groom na lead action star ng Kapuso Network, super ‘bow’ kay Empoy.

“Kahit ako, kung kukunin akong support kay Empoy, tatanggapin ko agad!” sagot agad ni Ruru.

Pero siyempre, biro nina Jayson Gainza, Janus del Prado, bet lang ni Empoy magpalakas kay Ruru para makasama agad sa mga susunod pang project ng huli.

Ang happy lang talaga kapag mga komedyante ang kaharap mo, na patawa nang patawa kahit sa chikahan!

Pero, true naman na si Empoy, bibidahin na rin talaga, kaya nakakatuwang mapanood pa rin siya na nagsusuporta sa mga batang artista.

Bongga!

(Dondon Sermino)