ISINAILALIM sa alcohol test ang babaeng driver ng Ford Raptor pickup na nakabangga sa dalawang tricycle na ikinasawi ng mag-asawa at dalawa nilang anak sa Calamba City, Laguna noong Miyerkoles nang madaling-araw.

Ayon kay Calamba City Police chief P/Lt. Col. Melanie Martinez, hinihintay na lang nila ang resulta ng test mula sa ospital kung saan din ginagamot ang driver na si Alyssa Mae Pacrin Abitria at ang kasama nitong lalaki mula sa tinamong mga sugat para matukoy kung totoong lasing ito nang mangyari ang insidente.

Dagdag ni Martinez, sasampahan nila ito ngayong araw ng mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to properties.

Sa kuha ng CCTV, makikitang mabilis ang takbo ng pickup kaya nag-overshoot ito sa kurbadang kalsada at nasalpok ang dalawang kasalubong na tricycle sa bahagi ng Barangay Bucal bandang alas-3:30 nang madaling-araw.

Sumalpok pa sa poste ng kur­yente ang pickup bago tumama sa pader ng isang bahay.

Dead on the spot ang driver ng isang traysikel na si Gilbert Palupit habang hindi na umabot ng buhay sa ospital ang asawa nitong si Aileen, 34-anyos at 4-anyos na bunsong anak. Bandang alas-8:30 nang umaga nang bawian ng buhay ang isa pa nilang anak na 10-anyos.

Samantala, nasa kritikal pa ring kondisyon ang dalawa pa nilang anak na babae na edad 8 at 12 habang ligtas na sa panganib ang mag-asawang fruit vendor na sina John Rey at Myla San Juan na sakay ng isa pang tricycle.

Patungo ang mag-anak sa Sariaya, Quezon para dumalaw sa mga kamag-anak ni Aileen nang mangyari ang trahedya. Nakaburol ang mag-aama sa kanilang tahanan sa Barangay Real, Calamba City habang sa Sariaya, Quezon muna dinala ang labi ni Aileen.

Nag-abot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Calamba City sa pamilya ng mga biktima.

(Ronilo Dagos)