Kinastigo ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang China dahil sa pag-akusa sa Pilipinas ng trespassing sa Scarborough Shoal.

Nanindigan ang DFA na sakop ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na pinagtibay ng 2016 Arbitral Award.

Anila, ang paglalayag ng BRP Conrado Yap malapit sa Bajo de Masinloc noong Oktubre 30, 2023 ay bahagi ng misyon ng Philippine Navy (PN) para bantayan ang soberanya ng Pilipinas.

Ayon sa DFA, walang legal na basehan ang pahayag ng China na trespassing ang barko ng PN. Ang mga ganitong pahayag anila ay nakakadagdag lamang ng tensiyon sa West Philippine Sea.

“It is China that is intruding into Philippine water,” diin ng DFA.

“The Philippines has consistently demanded that Chinese vessels in Bajo de Masinloc leave the area immediately,” giit pa ng DFA.