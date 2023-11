Hindi maaaring magbigay ng overtime pay ang Commission on Elections (Comelec) para sa mga gurong nagtrabaho nang mahigit 24 oras noong 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) dahil sa umiiral na mga panuntunan ng Commission on Audit (COA) at kakulangan ng budget para rito.

Ito ang ipinaliwanag ni Comelec Chairperson George Garcia matapos pormal na hilingin ng Teachers Dignity Coalition sa poll body na magbigay ng funding requirements para sa overtime pay ng mga poll workers.

Sa dami aniya ng gusto nilang ibigay, gayunpaman, mayroong joint COA-DBM circular na nagsasaad na ang mga empleyado lamang ng isang ahensiya ang may karapatang mag-claim ng overtime pay. Ang mga gurong nagsilbing electoral board members ay hindi aniya empleyado ng Comelec.

Bukod dito, ang badyet na ibinigay sa kanila ay hindi nagbigay ng ganoong bagay, dagdag pa niya.

Sinabi ni Garcia na ganito rin ang parehong apela mula sa mga guro noong 2022 ngunit hindi nila ito naibigay sa parehong mga kadahilanan.

Sa isang liham na may petsang Oktubre 31 ni TDC National chairperson Benjo Basas na hinarap kay Garcia, hinimok ng grupo ng mga guro ang poll body na magpasa ng resolusyon ang Comelec o anumang opisyal na dokumento na mag-eendorso sa mga kaukulang ahensiya ng pagbibigay ng overtime pay para sa mga guro.

Sa mga nakaraang halalan, ayon sa TDC, ang Comelec ay nagbigay ng parehong kahilingan. Kahit noong 2022, nag­laan ang Comelec ng overtime pay dahil sa mga pagkaantala. Ito ay naaayon din sa patakaran ng karagdagang kompensasyon para sa mga EB na nakatalaga sa mga presinto na nagsasagawa ng pilot test ng maagang pagboto para sa mga mahihinang sektor.

(Mina Navarro/Juliet de Loza Cudia)