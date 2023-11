Battle of Intramuros! Clint Escamis, Mapua paluluhurin Lyceum

Standings W L

Mapua 9 2

Lyceum 8 3

JRU 8 4

San Beda 7 4

Saint Benilde 7 4

EAC 6 5

Perpetual 4 7

San Sebastian 4 8

Arellano 2 9

Letran 1 10

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — EAC vs Letran

4:00pm — LPU vs Mapua

LALO pang paiigtingin ni Clint Escamis ang kanyang pagratsada sa lahat ng departamento upang patuloy na pangunahan ang Mapua University Cardinals sa paghawak sa liderato, habang pinipuntirya nito ang pagiging pinakamahusay na manlalaro sa 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament laban sa nakabuntot na Lyceum of the Philippines University Pirates sa “Battle of Intramuros” ngayong Biyernes sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Todo sa pagkana ang 23-anyos na transferee mula University of the East Red Warriors nang pagbidhan ang Muralla-based squad sa 15.1 puntos kada laro, isama pa ang anim na rebounds, 4.5 assists, 4.1 steals at 0.3 blocks para dalhin sa 9-2 kartada ang koponan.

Sa huling panalo ng Mapua ay ginapi nito ang kapitbahay at nanlulumong defending three-peat champions na Letran Knights sa 69-66 mula sa pagbibida ni Escamis sa 21 points at tigalawang assists at steals, habang rumehistro ng perpektong 7-of-7 sa free throw line.

Maghaharap ang Muralla-based squads sa pinakatampok na laro sa alas-4 ng hapon, matapos ang sagupaan ng nag-aasam ng Final Four slot na Emilio Aguinaldo College Generals at kulelat na Letran Knights sa alas-2.

“Sabi ko nga, ito ‘yung mga kailangan naming laro, ‘yung lalabas ang character ng team,” pahayag ni Mapua head coach Randy Alcantara patungkol sa panalo kontra Letran.

“Hindi talaga kami pwede magpabaya, stay composed. Sa wakas, ‘yung mga ganung sitwasyon ay kailangan namin malampasan,” dagdag ni Alcantara na sumandal rin sa mga beteranong sina Warren Bonifacio at Paolo Hernandez, katulong sina Jopet Soriano, Marc Cuenco at JC Recto.

Galing rin sa panalo ang Lyceum Pirates matapos buhatin ng mga bench player sa nagdaang laro kontra EAC Generals sa pangunguna ni Jearlan Omandac na bumitaw ng matitinding tres upang maitakas ang 81-78 panalo noong Oktubre 28.

Naging malaking tulong para sa Lyceum ang mahabang bakasyon upang ipahinga ang mga nararamdaman ng mga key player na sina Enoch Valdez, John Barba at John Bravo, para masuportahan sina Vince Cunanan, Patrick Montano, Renz Villegas, Alvin Penafiel, Mclaude Guadana at Shawn Umali.

(Gerard Arce)