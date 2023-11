Nagpahayag kahapon ng suporta ang Laban Konsyumer sa Senate Bill No. 2432 ni Senator Cynthia Villar, na tumutukoy sa

smuggling, hoarding at profiteering ng agricultural products bilang economic sabotage at pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga salarin, upang higit na matulungan at maprotektahan ang mga mamimili laban sa pagtaas ng presyo at mga substandard na bilihin.

“The massive smuggling and hoarding of agricultural products bring about unfair competition for locally produced goods because it floods the market with cheaper agricultural products; puts undue risk to our consumer’s health and welfare, deprives the government of revenues from uncollected taxes and customs duties, and encourages corruption,” pahayag ni Laban Konsyumer at Board of Trustee spokesperson Jorge Bandola.

Binanggit ni Bandola ang mga kamakailang pagkakataon kung saan ang kawalan ng matibay na batas laban sa smuggling at pag-iimbak ng agrikultura ay negatibong nakaapekto sa mga mamimili.

Aniya, dahil sa mga walang prinsipyong mangangalakal, umabot sa P720/kilo ang presyo ng sibuyas noong Disyembre 2022.

Noong Agosto ng taong ito, naglagay ng price cap na P41.00/KG sa bigas ang pamahalaan upang patatagin ang mga presyo at magbigay ng ginhawa sa mga mamimili.

Ikinatuwa din ng grupo ang pagsasama ng tabako, manufactured at unmanufactured sa panukala ni Sen. Villar sa gitna ng pagbaha ng mga iligal na sigarilyo sa merkado ng Pilipinas.

Binigyang-diin din Laban Konsyumer na ang smuggling ng tabako ay nakakaapekto sa bawat Pilipino.

Ang tinatayang pagkalugi ng kita mula sa smuggled tobacco ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ay mula P60 bilyon hanggang P100 bilyon taun-taon.

Noong nakaraang taon, ang excise taxes mula sa tabako ay bumaba sa unang pagkakataon sa P160 bilyon, kung saan 10% na pagbaba mula sa koleksyon noong 2021 na P176 bilyon.