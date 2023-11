Alexa iniyakan post ni KD

Imbes na kakatakutan ay kilig pa rin ang pinaulan ni KD Estrada sa kanyang social media post nitong Undas.

Sa kanyang post ay mayroong dalawang photos.

Una ay ang solo picture ng kanyang nililigawan at ka-love team na si Alexa Ilacad na ang background ay city lights under night sky.

Sumunod ay ang photo na nilang dalawa na hawak-hawak na niya ang likod nito at nakangiting nakatingin sa kanya.

Sa caption ng binata ay ginamit niya ang famous romantic line ni Chandler Bing na karakter sa US TV comedy series na ‘Friends’ na ginampanan na namayapang actor na si Matthew Perry.

“You’re not easy-going, but you’re passionate, and that’s good. And when you get upset about the little things, I think that I’m pretty good about making you feel better about that. And that’s good too. So, they can say that you’re high maintenance, but it’s okay, because I like…maintaining you.”

Marami nga ang kinilig sa post at caption ni KD dahil very romantic at very popular nga ang scene na iyon ni Chandler kay Monica Geller (Courteney Cox) kung saan galing ang famous line na iyon.

Kahit anong flaws nga ni Alexa ay tanggap, naiintindihan, at naa-appreciate nga ng binata.

Sana all nga ay may KD sa kanilang buhay na magrere-assure sa kanila at who will not make them feel bad sa kanilang qualites.

“I’m crying here,” na GIF ang naging komento ni Alexa sa sweet post na iyon ni KD.

Samantala, 10:45pm ng Thursday ay magaganap ang salubong ng kanyang latest single na ‘BE WITH U’ at ang kanyang first live cooking sa YouTube at sa November 10, 8:00pm naman ay isa siya sa maraming artist na magpe-perform sa ‘RoX5antos: 15th Anniversary Concert’ ni Rox Santos sa Music Museum.

(Byx Almacen)