Dalawang doktor na Pilipino na kasapi ng Doctors Without Borders sa Gaza ang nakatawid na sa Rafah border at ngayon ay nasa Egypt habang hinihintay ang panibagong assignment sa ibang bansa, ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA) nitong Huwebes.

“They are not flying home as they will be assigned by Doctors Without Borders to other countries,” saad ni DFA Undersecretary Eduardo Jose De Vega sa Philippine News Agency.

“They are alright and are in steady communication with their families back home.”

Sinabi ni De Vega na ang dalawang doktor ay nasa Ariah, isang siyudad sa Egypt na malapit sa Rafah border crossing. Bibiyahe sila patungong Cairo para suma­kay ng eroplano patungo sa bago nilang misyon.

Ang dalawang Filipino doctor na kinilalang sina Dr. Darwin dela Cruz at Dr. Regidor Esguerra ay kabilang sa 22 Doctors Without Borders staff na matagumpay na nakaalis ng Gaza matapos pahintulutan ang mga foreign passport holder at international aid worker na makatawid.

Samantala, mula sa dating 78, lumobo naman sa 115 Pinoy sa Gaza ang gustong makauwi sa Pilipinas. Mayroong kabuuang 134 Pinoy ang naninirahan sa Gaza.

“We are waiting for Israel’s Authority for the Filipinos to be allowed in,” wika ni De Vega sa interview naman ng ANC.

Ang mga Pinoy ay naipit sa walang humpay na pambobomba ng Israel sa Gaza sapul noong Oktubre 7.