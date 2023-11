Wala pa ring kupas! Elma Muros-Posadas bibitbitin bandila ng Pilipinas sa 22nd Asian Masters Athletics

PAMUMUNUAN ng tinaguriang Asia’s Iron Lady na si Elma Muros-Posadas ang 12 dating Project Gintong Alay athletes na sasabak sa 22nd Asian Masters and Senior Athletics Championships sa darating na Nobyemre 9-12 sa New Clark City sa Capas, Tarlac.

Ito ang inihayag ni National Masters and Seniors Athletics Association of the Philippines (NMSAAP) President Jose Ang, Jr. sa isang panayam kung saan umaasa ito sa matagumpay na pagsabak ng mga dating pambansang atleta at pati na sa mahusay na pagho-host ng bansa sa mga dating Olympics at Asian gold medalists.

Sinabi ni Ang, Jr. na kabuuang 1,400 atleta mula sa 22 bansa ang kumpirmadong sasali sa athletics event na para sa mga edad-30 anyos at pataas.

Isa ang Asian Games at SEA Games multi-medalists na si Muros-Posadas na makakasama ang 12 dating miyembro ng Gintong Alay na siyang bubuo sa 158-kataong Philippine team na umaasam na maiuwi ang kabuuang 50 medalya.

Magsisimula ang Asia Masters o mas kilala bilang 22nd Asia Masters Athletics Championships sa Nobyembre 7 at matatapos sa Nobyembre 12.

Gaganapin ang opening ceremony ng 22nd AMAC PHILIPPINES 2023 ganap na alas-4 ng hapon sa bagong gawa na New Clark City Athletics Stadium sa Capas, Tarlac.

Ang mga kompetisyon ay gaganapin simula Nobyembre 8 sa ganap na alas-7 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi, ang closing ceremonies ay itinakda sa Nobyembre 12.

(Lito Oredo)