W60 Nantes tourney! Alex Eala abante sa round-of-16

TUMUNTONG ang 2022 US Open junior women’s champion at 19th Asian Games bronze medalist na si Alexandra “Alex” Eala sa round-of-16 matapos talunin ang hometown bet na si Amandine Hesse, 6-3, 6-2, Martes ng gabi (oras ng Manila.) sa W60 Nantes singles competition sa Nantes, France.

Binalewala ng 18-anyos at world ranked no. 193 na Globe Ambassador na si Eala ang kabiguan sa pagsabak sa doubles upang agad na patalsikin ang 30-anyos at world ranked no. 389 na si Amandine Hesse ng France sa $60,000 na torneo na nagsimula nong Oktubre 29 at matatapos sa Nobyembre 4.

Sunod na makakasagupa ng 32nd Cambodia SEA Games triple bronze medalist na si Eala si Zeynep Sonmez ng Turkiye.

Si Sonmez ay nasa pang-163 na pwesto sa mundo at siya ang ikaanim na seed sa singles competition.

Asam ni Eala na muling makatuntong sa quarterfinals matapos itong agad mapatalsik sa round-of-32 sa kanyang nakaraang dalawang sinalihang torneo matapos mag-ambag ng dalawang tansong medalya para sa Pilipinas sa nakalias na Hangzhou Asian Games sa China.

Hangad ni Eala makamit ang ikalimang korona sa singles matapos na huling manalo sa W25 Roehampton noong Agosto.

Una nang nabigo si Eala nitong Lunes sa doubles matapos yumukod kasama ang kakampit na si Jessy Rompies ng Indonesia sa round-of-16 laban sa Russian pair nina Ekaterina Reyngold at Ekaterina Maklakova, 6-1, 3-6, 6-10.

Huling sumabak si Eala sa W60 Glasgow kung saan agad itong nakalasap ng kabiguan sa main draw kontra sa top seed na si Suzan Lamens ng Netherlands, 6-2, 4-6, 1-6.

(Lito Oredo)