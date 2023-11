Turismo at ‘holiday economics’

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Marami sa ating mga kababayan ang nagsiuwi sa kani-kanilang lalawigan bunsod ng magkakasunod na holiday. Ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections noong Oktubre 30 ay sinundan naman ng Undas nitong Nobyembre 1 at 2.

Dahil sa tinatawag na “holiday economics”, marami ang nagbakasyon sa mga beaches tulad ng Boracay, Bohol at Palawan, samantalang ang iba naman ay nagpalamig sa Tagaytay at Baguio City.

Hindi naman nagpapahuli ang Albay sa dami ng mga turistang nagbakasyon lalo ngayong long weekend. Malaki ang potensiyal ng Albay na maging paboritong tourist destination sa bansa. Isa po sa isinusulong ng inyong lingkod ang pagdaraos ng tatlong araw na “Bicol Loco Festival” katuwang ang Department of Tourism (DOT).

Kasama sa panukala ang hot air balloon festival tulad ng ginagawa sa Clark, Pampanga o Cappadocia, Turkey. Sasabayan po ito ng live concert kung saan magtatanghal ang mga local at international artists.

Isiniwalat ko rin sa talumpati nang pasinayaan natin ang bagong Municipal Hall sa Sto. Domingo, Albay, na plano nating pailawan ang paligid ng Bulkang Mayon tulad ng ginawa ng France sa pamosong Eiffel Tower at maging mga pyramids sa Giza, Egypt.

Pitong Eiffel Tower ang katumbas na taas ng Bulkang Mayon kaya tiyak na nakakabighani ito tuwing gabi kapag ating pinailawan. Siguradong napakagandang tanawin kung magkakaroon ng soft glow ang bulkan sa gabi.

Kung ang Eiffel Tower ay binibisita ng 30 milyong turista kada taon, hindi po malayong tumaas din ang turismo sa Albay at baka malampasan pa ang dalawa hanggang tatlong milyong turistang bumibisita sa Boracay.

Nagkaroon na po tayo ng pakikipag-usap kay Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid kung paano mapopondohan ang pagpapailaw sa paligid ng Bulkang Mayon.

Bukod sa mga attractions na ito, nailatag na po ang infrastructure upang mabilis na makarating ang mga turista sa Bicol Region. Nagawa na ang Bicol International Airport at nagsimula na rin ang construction ng cruise ship terminal sa Legazpi City. Nakaplano na rin ang pagpapagawa ng express train service na magpapabawas ng travel time mula Maynila patungong Legazpi.

Samahan po ninyo ako para makamit ang mithiin natin hindi lang para sa ating lungsod, kundi para na rin sa buong Bicol Region.

Samantala, nais kong ibahagi sa inyo ang balitang magtatayo ng paaralan ang dalawang security institutions sa Bicol Region. Isa rito ang National Bureau of Investigation (NBI) Academy na itatayo sa Legazpi sa halagang P250 milyon. Inaasahan na mapapalakas ang regional at national security sa pagtatayo ng NBI Academy sa ating lugar.

Sa Bacacay, Albay naman itatayo ang Philippine Coast Guard Academy (PCGA). Mayroon na itong inisyal na pondong P300 milyon sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Mapapalakas nito ang maritime security ng rehiyon lalo na sa bahagi ng Pacific Ocean.

Bukod sa dalawang security agencies, isang pasilidad ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang ipapagawa naman sa bayan ng Estanza upang matulungan ang mga senior citizens, mga batang ulila at mga inabusong kababaihan.

Nag-donate ang inyong lingkod ng lupa para mapagtayuan ng gusali dahil napansin kong wala tayong pasilidad katulad ng Home for the Aged, orphanage at reception house para sa mga inabusong kababaihan.

Hinihintay na lamang po natin ang groundbreaking ceremony upang masimulan na ang konstruksyon ng mga pasilidad na ito. Ang DSWD na po ang bahala sa pagpaplano ng pasilidad dahil ang aking ambag ay ang lupang pagtatayuan nito.

Marami pa po tayong proyekto para sa ikagaganda ng Bicol Region at ibabalita ko rin ito sa mga darating na araw. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!