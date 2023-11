Tagumpay na co-producer: Alden ipinangalandakan kita ng pelikula 

Umaapaw sa galak ang puso ni Alden Richards sa tagumpay ng pelikulang pinagbibidahan nila ni Julia Montes, ang ‘Five Breakups and a Romance’, kaya naman idinaan niya sa kanyang X (dating Twitter) post ang pasasalamat sa lahat ng mga tumangkilik o nanood sa mga sinehan ng kanyang pelikula.

To date at base sa X post ni Alden, tumabo na sa 50 million pesos ang nalambat ng pelikula, isang maliwanag na panunupalpal sa mga nagsasabing sesemplang ang project dahil sa pagiging gamitero ng Kapuso star sa female stars na nadawit sa promo ng pelikula.

Sabi sa screenshot ng official statement ng gross sale ng movie, “Naibalik na ang ibigan at luhaan sa sinehan. ‘Five Breakups and a Romance’ has reached over 50M! Gross sales. Taos pusong pasasalamat!”

Nag-react dito si Alden sa kanyang X post na punong-puno ng pasasalamat sa kanyang mensahe.

“Hindi po ito possible kung hindi dahil sa inyong suporta. Maraming maraming salamat po.”

Double celebration ito para kay Alden. Hindi lang niya napatunayan ang pagiging bankable star kundi successful din siya bilang isa sa mga producers/financier ng nasabing project.

Actually, busy rin si Alden sa iba’t ibang negosyo at isa nga sa mga ito ay ang kanyang pakikipag-co-produce sa iba niyang mga proyekto.