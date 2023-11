Ipinahiwatig ni Vice President Sara Duterte na may puwersang humahati sa pagkakaisa ng mga Pilipino.

Binanggit ito ni Duterte nang magbigay ng mensahe sa mga Pilipino para sa paggunita ng Undas.

“Today, the nation takes a pause in honor of all the saints whose blessedness reminded the world of God’s compassion, mercy, and enduring love. Let us solemnly reflect on the profundity of their faith and devotion to God – and pray that their blessedness will guide us down the path where we are called to serve the poor, the oppressed, the sick, and the dying,” ayon sa mensahe ng bise presidente.

“May we also ask God for continued bles­sing of strength and healing as a nation. Let us pray for protection against calamities, di­sasters, wars, and forces that may threaten our unity and cause human suffering or death,” dugtong pa niya.

Matatandaan na noong nangampanya sina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at VP Duterte noong 2022 elections, pagkakaisa ang pangunahing layunin ng tambalan para sa Pilipinas.

Makalipas ang isang taon, unti-unting nagkakaroon ng bitak ang administrasyon, una ay nang tanggalin si dating Pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo bilang Se­nior Deputy Speaker ng Kamara de Representantes na sinundan ng pagbibitiw ni Duterte sa Lakas-CMD.

Ayon naman sa pag-aanalisa ni dating Presidential Adviser for Political Affairs Ronald Llamas, ang pagbira ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa liderato ng Kamara ay posibleng preparasyon sa pagbuo ng dating pangulo ng oposisyon sa 2025 elections.