Ry De La Rosa matindi pasabog, nahirang na NCAA Player of the Week

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Arena)

1:30pm — EAC vs Letran

3:30pm — Lyceum vs Mapua

NAGING mabisang sandata ng Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers si graduating team captain Ry De La Rosa para maibomba ang back-to-back na panalo patungo solo third place sa 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament.

Kumakamada ang 5-foot-10 guard ng 10.67 puntos at 2.0 rebounds sa kanyang huling tatlong laro, kabilang ang pangunguna nito sa 79-72 panalo kontra San Sebastian College-Recoletos Golden Stags nang tumapos ng 10 puntos at apat boards mula sa 6-of-11 three-point shooting.

Nakatulong rin siya sa 79-74 tagumpay kontra Arellano University Chiefs sa kinolektang 12 puntos.

Ito ang mga pangunahing dahilan upang tanghalin itong NCAA Player of the Week patungo sa ilang araw na pahinga dulot ng Undas break, habang naghahanda ang koponan para sa darating na Sabado kontra University of Perpetual Help System Dalta Altas.

“Definitely getting there for sure, just have to continue and put in extra work. My teammates and my coaches are really not pressuring me to get back, and I’m glad that it was showing and I’m just very thankful to be in this position,” pahayag ng 24-anyos shooter.

“I’m glad I am playing with this group, these guys just know how to hold it down, they know the only way to win is to rely on one another and that’s just our thing, continuing to show the brotherhood we have.”

Dinaig ni De La Rosa para sa NCAA PoW award sina Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates playmaker Greg Cunanan, lone Arellano hero Jade Talampas at all-around performer Migs Oczon ng College of Saint Benilde (CSB) Blazers na prinisinta ng San Miguel Corporation, katulong ang Discovery Suites at Jockey.

Tiyempo naman ang pagbabalik ni De La Rosa mula sa pagkamintis ng pitong laro dulot ng injury sa opening day kontra Letran Knights para lalo pang palakasin ang malalim na lineup ng Heavy Bombers na kinabibilangan nina Agem Miranda, Jonathan Medina, Patrick Ramos, JL Delos Santos, Shawn Argente Joshua Guiab, Ryan Arenal, Marj De Leon at ang hinihintay na pagbabalik ni Marwin Dionisio.

(Gerard Arce)