Rhian ‘di sasamahan sa Miss U ang wifey na si Michelle

Malungkot si Rhian Ramos dahil hindi niya masasamahan sa El Salvador ang BFF/wifey (tawagan nila) niyang si Michelle Dee na sasabak sa 72nd Miss Universe beauty pageant.

Ibinalita ni Rhian na dahil sa conflict sa schedule ay na-cancel ang trip nila ng boyfriend na si Sam Verzosa para samahan ang ating Miss Universe Philippines 2023.

Kuwento pa ng Kapuso actress nang makausap namin siya sa ‘Opulence’ Halloween Ball, may sisimulan na raw siyang bagong serye kaya sa TV na lang niya panonoorin ang Miss Universe coronation night.

Wala man siya sa tabi ni Michelle ay full support pa rin siya sa matalik na kaibigan dahil panay invite niya sa followers at netizens na mag-download ng Miss U app at iboto ng paulit-ulit ang ating kandidata para may chance itong makapasok sa Top 10.

Naniniwala si Rhian na makukuha ni Michelle ang korona. Nakikita niya ang determinasyon at sipag nito para mabigyan ng karangalan ang ating bansa.

“She deserves to be Miss Universe!” chika pa sa amin ng magaling ng aktres

Martes nang umalis ng bansa si Michelle para sa pre-pageant activities ng Miss Universe na ang finals night ay on November 18 na at mapapanood natin sa TV at livestream sa mga platform ng ABS-CBN simula 9:00am ng November 19.

Samantala, happy pa rin sina Rhian, Sam dahil kahit hindi sila natuloy lumipad pa-Latin America ay naka-attend naman sila ng Halloween Ball ng kaibigang si Raymond Gutierrez.

Ang bongga ng costumes nila, ha! Nagko-compliment nga ang iyon isa’t isa! Sila na yata ang sweetest couple na rumampa sa ‘Opulence’ black carpet, ha!

(Ogie Narvaez Rodriguez)