Ang pagsasabatas ng panukalang Ease of Paying Taxes Act ay inaasahang magtutulak ng foreign direct investments (FDIs) sa bansa at magpapahusay sa bentahe ng Pilipinas bilang isang investment destination, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian.

Aprubado na ng bicameral conference committee ang panukala at naghihintay na lang ng lagda ng pangulo.

“Inaasahan natin na mas maraming mamumuhunan ang mahihikayat na magtatag ng negosyo sa bansa kung magiging mabilis at madali sa kanila ang paraan ng pagbabayad ng buwis,” sabi ng mambabatas.

“Ang digitalization ay ang pinakamahalagang aspekto ng panukalang batas na ito. Layon din nito na imandato ang Bureau of Internal Revenue na magtatag ng digitalization roadmap na isusumite sa Kongreso at regular na ia-update,” dagdag pa niya.

Ayon senador, ang pag-institutionalize sa digitalization ng BIR ay nagtitiyak na ang pagpapatupad ng programa ay magpapatuloy sa mga susunod na taon.

Sinabi rin niya na ang naturang digitalization roadmap ay sumasailalim sa regular na pagsusuri ng Kongreso upang matiyak ang patuloy na pagpapatupad ng mga proyekto.

Isa sa mga prayoridad na panukala na tinukoy ng Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC), ang panukalang Ease of Paying Tax Act ay naglalayong magbigay ng patas at pinasimpleng tax compliance requirements, itaguyod ang kapakanan ng taxpayers, at siguruhin ang patuloy na paglago ng kita.

(Dindo Matining)