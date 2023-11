Parang may alulod sa ring! Paul George anim na tres isinalpak kontra Orlando

TUMABO si Paul George ng 27 points, 7 rebounds at 7 assists para balikatin ang Los Angeles Clippers sa 118-102 win laban sa Orlando Magic.

Umayuda si Russell Westbrook ng 18 points, 6 rebounds, 7 assists, 5 steals pantapal sa off night ni Kawhi Leonard na nagkasya lang sa 8 points mula 3 of 11 shooting, may 8 rebounds, 3 assists at 2 steals.

Humugot pa ang LA ng tig-17 points mula kina Bones Hyland at Norman Powell.

Anim sa siyam na bato mula sa labas ng arc ang ipinasok ni George.

Wala pa sa Los Angeles ang malaking isdang nabingwit ng Clippers mula Philadelphia na si James Harden.

Nangolekta ng 17 fastbreak points ang Clippers at lumobo hanggang 20 ang lead nang halos doblehin ang produksiyon ng Magic sa third quarter 41-21.

Anim na players ng Orlando ang nagsumite ng 10 points pataas pero hindi nakabalik.

Naka-15 points si Chris Banchero pero 5 of 13 lang sa field. Nagdagdag si Franz Wagner ng 14 points, 8 rebounds, at may 13 markers si Moritz Wagner.

(Vladi Eduarte)