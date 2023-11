Nilason lagpas 100 ibon, manok, 3 timbog

TATLONG katao ang dinakip ng pulis­ya sa hinalang nilagyan nila ng lason ang pagkain ng mahigit sa 100 ibon at manok na panabong sa Alfonso, Cavite noong Martes nang umaga.

Kasong paglabag sa Cruelty to Animal, Animal Welfare Act at Malicious Mischief ang kinakaharap ng mga suspek na sina alyas ‘Jojo’, ‘Alvin’ at ‘Jake’, pawang nasa hustong gulang.

Ayon kay Dennis, caretaker ng farm sa Barangay Taywanak Ilaya sa Alfonso, Cavite, bandang alas-siyete nang umaga nang pakainin ng tatlong suspek ang mga ibon at manok pero napansin niyang nanghihina at parang may sakit ang mga ito pagsapit ng alas-10:00 nang umaga.

Sinabi ni Dennis kay Police Staff Sergeant Boyet Soriano ng Alfonso, Cavite na agad niyang tiningnan ang container na pinaglalagyan ng feeds at napansin niya na may nakahalong itim na powder dito na posibleng siyang nakalason sa mga ibon at manok.

Kinunan nito ng video ang mga alaga at ipinadala ito sa kanyang amo. Inutusan din umano siya ng amo na kumuha ng sample ng feeds para ipasuri.

Gayunman, naaktuhan umano niya si Jojo na may inihahalo sa feeds katulong ang dalawa pang suspek dahilan para isuplong ang mga ito sa pulisya.

Samantala, ipinadala na sa Research Institute for Tropical Medicine (RITM) mga sample ng feeds gayundin ang mga patay na hayop para ipasuri.

(Gene Adsuara)