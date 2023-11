WALANG panama ang mga multo, aswang o tikbalang dahil sa panahon ngayon, mas nakakatakot ang sumisirit na presyo ng mga bilihin.

‘Yan ang naging pakulo ng isang Grade 1 student sa Northwestern University sa Laoag.

Best in Halloween Costume si Magnus de los Santos matapos siyang magsuot ng sako na may nakasulat na ‘expensive rice’.

Paliwanag ng tatay ni Magnus na si Froilan, ang lolo at lola raw ng bata ang nakaisip ng concept.

Hirit pa ni tatay ng bata, totoo naman daw na hindi na mumu ang nakakatakot ngayon kundi ang sumisirit na presyo ng mga bilihin.

Kung minalas-malas pa, atake sa puso ang aabutin mo sa patuloy na paglobo ng presyo ng mga bilihin! (Mark Ray Patriarca)