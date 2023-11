Marcus Semien, Texas Rangers abot-kamay na ang World Series

PURO na sa World Series trophy ang Texas Rangers.

Sumakay ang Texas sa two-run triple at three-run homer ni Marcus Semien bahagi ng 10-run lead hanggang third inning at inambus ng Rangers ang Arizona Diamondbacks 11-7.

Lamang na ang Texas 3-1 sa Series. Game 5 ngayong araw, rematch sina starting pitchers Nathan Eovaldi ng Rangers laban kay Zac Gallen ng D’backs.

“We’ve got our top guy on the mound now,” ani Semien. “He’s a guy who’s been waiting for this moment the entire year.”

Isang homer pa ang dinagdag ni Corey Seager para sa Texas.

Nagtuloy sa pagsikwat sa World Series ang 42 sa 49 teams na lumamang sa 3-1. Huling nakabangon mula 1-3 deficit ang Chicago Cubs kontra Cleveland noong 2016.

Nagpundar ng 10-0 cushion ang Texas batters, naging first team sa kasaysayan ng Series na naglista ng magkasunod na five-run innings.

Tinapos ng two-run homer ni Seager ang second, tinuldukan ng drive ni Semien ang third, at umisang long shot din si Jonah Heim sa eighth.

(Vladi Eduarte)