Malamig ang Pasko: Paulo tikom bibig sa relasyon kay Janine

Sa totoo lang, ang daming naya-‘yummy’-han kay Paulo Avelino ngayon! Ang dami ngang gustong umampon sa kanya, na kesyo sila na lang ang mag-aalaga sa aktor.

Sabi nga ni Paulo, hindi madali ang ginagawa niya, na pabago-bago ang hitsura niya sa mga ginagawa niyang proyekto. Ayaw nga raw niyang nai-stereotype lang sa isang karakter o hitsura.

Sa ‘Linlang’ kasi ay may mga look siya na tatay na tatay na ang katawan, o dad bod nga, na obvious na napabayaan ang sarili. Pero biglang-bigla, heto at yummy na naman, ha!

“As much as possible, as much as kaya ko, ginagawa ko talaga. At sana na-achieve talaga dito,” sabi ni Paulo.

Pero dahil sa style na `yon ni Paulo, may mga trabaho rin siyang nawawala.

“Mahirap pero ganun talaga. Kasi marami kang hindi puwedeng gawin habang nakatutok ka sa isang proyekto na tulad nito. Nag-pay off naman!

“Pero sakto lang, may mga natanggihan nga na ibang proyekto. Nakakapanghinayang, dahil may mga magagandang script na dumarating na alam mong hindi mo magagawa dahil sa physicality mo o dahil sa pinaghahandaan mo,” sabi ni Paulo.

Siyempre, kung super chika siya tungkol sa kanyang career, lalo na sa karakter niya sa ‘Linlang’ biglang tikom naman ang bibig niya pagdating sa love life niya, o sa ‘relasyon’ nila ni Janine Gutierrez.

Biglang layo, at sabay inom ng tubig ni Paulo nang tungkol na sa buhay pag-ibig niya ang topic.

Pero, humirit pa rin ang showbiz press tungkol sa kanyang magiging Pasko. Malamig ba o mainit ang Pasko ni Paulo ngayon?

“Malamig lagi ang Christmas, kasi palagi ako sa…kung saan ako pinanganak,” sabi ni Paulo, na ang tinutukoy ay ang Baguio City.

So, may kasama ba siya pagpunta sa Baguio ngayong Pasko?

“Lagi naman may sumasama sa akin, minsan sumasabay ang kapatid ko. Laging may sumasabay sa akin papuntang Baguio.”

Eh, special someone? Like Janine?

“Special someone?” nakangiting reaksyon lang ni Paulo, pero ayaw ngang sumagot.

At ‘yun na, hinila na siya palayo at sa next presscon na lang daw ituloy ang usapan.

Bongga!

