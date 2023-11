Mag-asawa, 2 anak todas, 4 pa sugatan sa salpukan ng 3 sasakyan

TODAS ang mag-asawa at dalawa nilang anak habang apat pa ang sugatan matapos na salpukin ng isang pickup ang kasalubong na traysikel at motorsiklo sa Calamba City, Laguna habang ginugunita ng bansa ang Undas kahapon.

Ayon sa report ng Calamba City police, ­unang nasalpok ng Ford Ranger Raptor na minamaneho ni Alyssa Mae Abitria ang traysikel na sinasakyan ng mag-anak na pawang mga residente ng Barangay Real, Calamba City.

Kapwa nasawi sina Gilbert Palupit, 35-anyos, asawang si Aileen, 34 at mga anak na sina Ma. Aleisha Gale, 4-anyos at Akisha Gillen, 10-anyos habang inoobserbahan pa sa ospital ang dalawa nilang anak na edad 9 at

12.

Sugatan din ang mag-asawang John Ray at Myla San Juan, ng Nagcarlan, Laguna na magka-angkas sa motorsiklo.

Lumitaw sa imbestigasyon na magkasunod na tumatakbo ang traysikel at motorsiklo sa kabilang linya nang bigla umanong salubungin ang mga ito ng pickup sa national highway sa Barangay Bucal, Calamba City bandang

alas-3:30 nang madaling-araw.

Sa lakas ng impact, nawasak ang tricycle at motorsiklo at tumilapon sa kalsada ang mga biktima na pawang nagtamo ng matin­ding pinsala sa katawan at ulo.

Isinugod ang lahat ng biktima sa ospital sa Calamba City pero idineklarang dead on arrival ang mag-asawa at dalawa nilang anak.

Patungo sana ang mag-anak sa Sariaya, Quezon mula sa Laguna para dumalaw sa mga yumao nilang kaanak.

Nasa kustodiya na ng Calamba City police ang driver ng pickup na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in Multiple Homicide and Multiple Serious Physical Injury at Multiple Damage to Property.

(Ronilo Dagos)