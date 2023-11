Kinurot, binantaan: Kim baka biglang sampalin sa kalandian

“Grateful!” ang aliw na aliw na sagot ni Kim Chiu sa tanong kung ano ang nararamdaman niya ngayong ‘most hated’ nga siya, dahil sa performance niya bilang si Juliana Lualhati sa seryeng ‘Linlang’ na pinalalabas sa Prime Video PH.

Kasi nga, isang babaeng nanlalaki sinungaling, ang papel niya sa ‘Linlang’ at hindi katanggap-tanggap `yon sa mga manonood, ha!

“Ito ang masasabi kong hate that I love. Mga hate messages that I love.

“Sa career ko, hindi naman malabong ma-bash ako, lalo na noong 2020, na sinabihan akong umalis na ako ng Pilipinas, ‘yun ayaw ko talaga `yon.

“Ngayon puwede na akong lumabas! Ito nga ang pinakagusto ko na…,” kuwento ni Kim, na naputol dahil sa malalakas na halakhak ng leading men niyang sina Paulo Avelino at JM de Guzman.

“Ang lakas ng tawa n’yo, ha! Ah, ganun, ha! Happy?” sabi ni Kim, sabay sakal sa dalawa.

“Pero masaya talaga ako sa kind of hate na natatanggap ko, at nagpapasalamat ako sa mga direktor ko, sina Direk Jojo Saguin at Direk FM Reyes, dahil pinauulit talaga nila sa akin kapag kumi-Kim Chiu levels ang acting ko.

“Matiyaga sila sa akin para maging si Juliana ako. At malaki rin ang pasasalamat ko sa lahat ng bumubuo ng ‘Linlang’ dahil sila talaga ang nagtulong-tulong para rito.

“So guys, keep ‘em coming! Hahahahaha!” sabi ni Kim.

Anyway, sabi nga ni Kim, kahit siya ay nagugulat kapag napapanood niya ang sarili niya, na for the longest time, hindi raw niya naisip na magagawa niya ang ganung karakter.

“May tamang timing pala sa lahat ng bagay!

“Pero habang pinapanood ko si Juliana, naiinis din ako sa kanya. Kaya kalaban ko palagi ang sarili ko, kapag umaarte ako, sinasabi ng utak ko, ‘Ano ka ba, mali na nga, nakakasakit ka na, pero itutuloy mo pa’. Pero siyempre, kailangan kong maniwala sa ginagawa ko as Juliana, para pag inarte ko siya, magagalit na talaga kayo, katulad sa sarili ko, na as Kim Chiu, naiinis din talaga ako sa kanya!” saad pa ni Kim.

Kaya hindi raw niya masisisi ang ibang mga fan, na kung minsan, kapag nakikita siya ay kinukurot siya, ha!

“Oo nga, eh, sa isang meet and greet nga, may sumigaw, ‘Juliana’ tapos sabay kurot. Minsan sa airport, may mga tinatanong sila sa akin, na bakit ko raw niloloko asawa ko. Kaloka! Affected sila.

“Sabi ko nga, baka isang araw, bigla na lang may lumapit sa akin, sampalin ako. Kasi ngayon pa lang, may nagbibigay na ng mga regalo sa akin, na sinasabihan akong huwag akong mangabit. Hahahaha!

“Pero Balmain naman ang regalo sa akin! So, okey lang. Masaya naman. Hahahaha!” sabi na lang ni Kim.

Kaloka!

