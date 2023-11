Kambal ibinida: I’m very of Mond! – Richard 

Isa sa biggest stars na inabangan ng entertainment and lifestyle media na lumakad sa black carpet ng ‘Opulence: The Halloween Ball 2023’ ay si Richard Gutierrez.

Mula sa pagiging tisoy ay moreno ang looks ni Richard sa nasabing event.

First time kong makita si Richard na moreno na inspired by Batman at Gladiator ang costume.

“Gusto ko lang mag-all black sa event na ito and I think it’s unique kasi I’m sure lahat na naka-gold and silver pero Gladiator and Batman ang inspiration ko sa costume ko.”

Proud na proud naman siya sa kakambal niyang si Raymond Gutierrez na the man behind ‘Opulence’.

“Raymond really knows how to throw a party. Very proud of him.

“And ’pag siya talaga gumawa ng isang party talagang alam niya it’s gonna be a good one.

“I’m very proud of him, very successful ang ‘Opulence Ball’ and I’m happy to be here.”

Samantala, masaya rin si Richard sa tagumpay ng kanyang recently concluded teleserye na ‘The Iron Heart’ na araw-araw nang umeere sa Indonesia bilang ‘Apollo’ dahil sa clamor ng Indonesian viewers.

Kaya naman may kasunod agad siyang teleserye na sisimulan na early next year at balita ko magiging pasabog ito.

Bonggels!

(Byx Almacen)