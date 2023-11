Kaila pinalagan pamimintas sa nakakawindang na akting ni Anji

Mabentang-mabenta ang Greek goddess na si Medusa sa naganap na ‘Opulence: The Halloween Ball 2023’.

Ang ‘Opulence’ ang most awaited and most talked about Halloween event of the year na inorganisa ni Raymond Gutierrez.

Isa nga sa may Medusa look sa ‘Opulence’ ay si Kaila Estrada.

Likha ni Ushi Sato ang kanyang outfit na ang inspiration ay si Medusa na nasa 21st century.

Bagay na bagay kay Kaila ang pagiging Medusa at ang blonde hair look niya.

Samantala, marami ang pumupuri kay Kaila bilang Bettina Tiu sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ at bilang Sylvia Lualhati sa Prime Video original series na ‘Linlang’.

“I was nervous din kung tatanggapin ng tao na ako ‘yung gaganap but I’m grateful that everybody is supporting ‘Linlang’ and I’m very grateful din for the feedback that I’ve got so far,” sey ni Kaila nang makapanayam siya ng entertainment press sa black carpet ng ‘Opulence’.

Kung pinupuri ng viewers si Kaila, may ilang cast members ng ‘Linlang’ ang naba-bash dahil sa naging acting performance nila sa series at isa nga sa kanila ay si ‘Pinoy Big Brother Kumunity Season 10’ Big Winner Anji Salvacion.

“I understand that criticism is part of it. We welcome it kasi we learn from the criticisms that we received but I think some people may have thought taking it too far. I really hope we could just be kinder and nicer and more responsible on what we say online kasi hindi naman natin alam ang magiging effect nun sa kanya,” pakiusap niya.

Tama naman si Kaila hindi natin alam ang magiging epekto ng mga harsh comments kay Anji lalo pa’t bago pa lang ito sa showbiz at bata pa.